В Чернигове орудует банда автоворов
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Еженедельно в полиции Чернигова фиксируют факты краж из автомобилей. Воры незаметно работают на стоянках возле крупных торговых комплексов. В их поле зрения попадают преимущественно элитные иномарки. С автомобилей исчезают ценные вещи и деньги. Автоворы с помощью спецустройств, которые называют автограбберов, считывают сигнализацию и тихо открывают авто. Из собственных источников стало известно, что правоохранители располагают информацией о присутствии в Чернигове гастролеров-автоворов. Сейчас принимаются меры по их задержанию.