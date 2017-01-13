В Чернигове ограбили стрелковый тир
13.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестный путем повреждения навесного замка проник в помещение областного стрелкового спортивного тира № 46 в районе железнодорожного вокзала и откуда похитила 100 гривен и пневматические винтовки в количестве 7 штук марки «ИЖ-38». Об этом сообщил собственный источник. Кражу заметила 59-летняя жительница Чернигова. Она рассказала, что воры проникли в помещение в период времени с 18:00 11 января по 10:40 12 января. Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия было изъято следы ткани. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится проверка.