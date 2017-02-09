В Чернигове ограбили секс-шоп
09.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Утром 9 февраля владелец магазина интимных услуг, по улице Кирпоноса, обратился в полицию с заявлением об ограблении. Ночью неизвестные (ий) сломали замок входной двери и похозяйничали в магазине. Из магазина украли ноутбук, деньги и интимные товары на сумму почти 15 000 гривен. Преимущественно женские «штучки». Этот факт подтвердили в городском отделении полиции. Учитывая то, что вскоре 14 февраля — День влюбленных, можно предположить, зачем воры ворвались в секс-шоп и вынесли оттуда не только деньги, но и интимные товары.