В Чернигове ограбили магазин
22.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции с заявлением обратился гражданин 1962 г.р. Он сообщил, что неизвестные лица оттеснили металлопластиковое окно и проникли в магазин ООО ПТП «ОблАгроПостачу», что по ул. Жабинского. Об этом стало известно из собственных источников. Воры прихватили с собой компьютер, wi-fi-роутер, 3-метровый удлинитель, три диодные светильники, компьютерную гарнитуру, ударная дрель марки «Makita», паяльник для труб, два набора ключей «Интертул», шариковый подшипник от мотоблока , строительный уровень и две рулетки.