В Чернигове объявлен конкурс на установку систем GPS-мониторинга в маршрутках
Управление транспорта и связи Черниговского городского совета объявило конкурс на установку системы GPS-мониторинга городского пассажирского транспорта. Система GPS-мониторинга — это комплекс технических средств и программного обеспечения, предназначенный для автоматизированного контроля и управления движением транспортных средств. Система должна отвечать всем дальше определенным техническим и / или другим требованиям и возможностям или иметь аналогичные параметры. Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления должна использовать систему глобального позиционирования GPS с последующей передачей данных на диспетчерский пункт. Прибор GPS-мониторинга устанавливается на транспортном средстве за счет перевозчика. Прибор фиксирует время, дату, координаты, скорость и другие характеристики. Сведения накапливаются на сервере базы данных.