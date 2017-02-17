В Чернигове обсудили изменение избирательного законодательства
Среди политиков и общественных активистов вновь заговорили о необходимости изменения избирательной системы. Однако единого мнения о проведении выборы нет. Сейчас в Украине существует смешанная система. Совет Европы призвал к принятию единого избирательного кодекса и пропорциональной избирательной системы как одного из ключевых индикаторов способности страны к реформам. Неправительственные организации в очередной раз призывают парламент к ускорению реформирования законодательства. Гражданская сеть «Опора» не скрывает, что склоняется к пропорциональной системе с открытыми списками. «Профильный комитет рассмотрит три проекта законов о выборах и два избирательных кодекса. Затем передаст в пленарной залы на дискуссию между народными депутатами », — координатор Гражданской сети« Опора »Ольга Айвазовская. Зато политические эксперты высказывают большие сомнения в том, что Украине нужна именно пропорциональная система. Виктор Винниченко считает, что это не панацея. В Украине официально зарегистрировано 350 партий. И людям сложно разобраться. А вот депутаты-мажоритарщики раз хорошо себя зарекомендовали среди избирателей. «Если сегодня положить на весы, кто лучше: списочник или мажоритарщик, то для избирателя на 100% лучше мажоритарщик. Он для округа работает. У нас оценивают работу за тем, что он принес », — политический эксперт Виктор Винниченко. Очередные выборы в Украине состоятся в 2019 году. А менять избирательную систему можно не позднее, чем за год до волеизъявления. Поэтому решающим должен стать именно 2017-й год. Однако среди нынешней политической элиты пока не наблюдается заинтересованности в таком реформировании. И оно вообще, не принимается говорить никто.