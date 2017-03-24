В Чернигове обокрали квартиру в новостройке
24.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове неизвестные путем отжима металлопластиковых дверей балкона по адресу ул. Старобелоусская, 61-Б похитили 2 перфораторы, дрель, болгарку, шуруповерт, набор отверток, отбойник и строительные материалы. Об этом сообщил собственный источник. В милицию за помощью обратилась 31-летняя женщина из с. Ст. Белоус. Похитили на общую сумму около 30 000 грн. В ходе оперативно-розыскных действий было установлено, что кражу совершил ранее судимый 40-летний житель Репкинского района. Последний в содеянном сознался, дал правдивые показания. Часть похищенного заложил в ломбард «Деньги напрокат» по ул. Рокоссовского, 43. Находится под домашним арестом.