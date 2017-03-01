В Чернигове обокрали дом
01.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции с заявлением обратился 42-летний черниговец и сообщил о том, что неизвестный, повредив окно, проник в его необжитого дома, расположенного в городе Чернигове, и похитил электроинструмент (шуруповерт, фрезерную машинку, водяной насос, 2 болгарки, ручной фрезер , ручная дрель, перфоратор, ноутбук, бензопилу), на общую сумму 34 000 гривен. Во время отработки Чернигова сотрудники криминальной полиции Черниговского отдела полиции установили, что кражу совершил 39-летний ранее судимый житель села Мысы Репкинского района. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания. Принимаются меры по изъятию похищенного.