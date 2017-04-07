В Чернигове наркомафия фальсифицирует рецепты врачей
Правоохранители на днях проверили несколько аптек в центре города. В частности, по проспекту Мира и по улице Мазепы. Полиция обнаружила, что многие рецептов врачей сфальсифицированы. Самое интересное, что они выданы на приобретение именно психотропных средств «феназепам» и «Сибазон». Этот факт подтвердили в в городском отделении полиции. Лица, фамилии которых выдано рецепты, таких лекарств не получали. Это делали подставные люди. Следователи пытаются выйти на их след. Препараты «Феназепам» и «Сибазон» применяют для лечения болезней нервной системы. Они приводят к привыканию и содержат психотропные вещества, оборот которых ограничен. Эффект от употребления большой дозы феназепама напоминает наркотическое опьянение барбитуратами. Чаще всего транквилизатор смешивается с алкоголем или наркотическими веществами, что позволяет усилить «кайф».