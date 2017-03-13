В Чернигове начала работу Муниципальная полиция
В Чернигове приступила к работе недавно созданная Муниципальная полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Среди ее основных задач — эффективный контроль за соблюдением правил благоустройства Чернигова, экологической ситуации в городе и действенная борьба со стихийной торговлей. На днях работники Муниципальной полиции работали совместно с участковыми инспекторами и представителями национальной полиции. После короткого совещания по координации действий мобильные группы начали отработку города, продолжится и в последующие дни. В частности, инспекторы проводят совместную профилактическую работу с нарушителями на территориях стихийной торговли и с владельцами транспортных средств, припаркованных в неустановленных местах. В борьбе со стихийной торговлей муниципальная полиция пока применяет преимущественно разъяснения. Учитывая это, с начала этой недели ней был составлен только 9 документов реагирования, среди которых 8 предписаний и 1 протокол об административных правонарушениях. Вручены нарушителям предписания (это обязательные к исполнению письменные требования) касаются несанкционированной торговли и неубранных стихийных свалок, в том числе на закрепленной прилегающей территории двух магазинов. Протокол составлен на лицо, збийснювала незаконную торговлю в значительных объемах.