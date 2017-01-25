В Чернигове набирает обороты флешмоб с музейного селфи
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Активными участниками Дня музейного селфи в Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана стали ученики Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания. Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма, национальностей и религий ОГА. Заместитель директора музея по научной работе Елена Пономаревская провела для гостей обзорную экскурсию по выставочным залам музея, в которой время ученики сами выбирали экспонаты, им больше всего понравились. У них они охотно делали селфи. Поскольку в музее свободная Wi-Fi-зона, то фотографии сразу же попадали на страницы социальных сетей. Кстати, нынешний флешмоб с музейного селфи набирает обороты.