В Чернигове на здание полуразрушенного дома наложен арест
Для проведения объективной строительно-технической экспертизы здания бывшего общежития по ул. Попудренко по представлению следователя полиции Черниговской области и согласованию с областной прокуратурой Новозаводской районный суд Чернигова наложил арест на вышеуказанную здание. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 270-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или гибель человека или иные тяжкие последствия), возникла необходимость проведения строительно-технической экспертизы полуразрушенной постройки жилого дома в Чернигове по ул. Попудренко, 16 Эксперты должны ответить на ряд вопросов, в том числе о техническом состоянии здания после обвала. Уцелевшая часть дома может пролить свет на сведения об основаниях, условиях и причины обвала, установление которых имеет существенное значение для досудебного расследования. Поэтому любые дальнейшие изменения конструкции указанной выше здания могут негативно повлиять на установление истины в уголовном производстве. В связи с этим следователем следственного управления полиции Черниговщины было принято решение о наложении на здание ареста. Это предполагает запрет ее отчуждения и распоряжения любым образом, что может привезти к изменениям в конструкции или ее разрушения. Ходатайство следователя поддержал процессуальный руководитель — прокурор отдела прокуратуры Черниговской области. В результате суд принял решение о наложении ареста на здание бывшего общежития по улице Попудренко, 16 в г.. Чернигове, находящегося в собственности Черниговского городского совета.