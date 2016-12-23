В Чернигове мужчина в доме хранил две гранаты и наркотиков на 50 тыяч
Во время санкционированного обыска полиция изъяла у молодого амфетамин, каннабис и 2 гранаты «Ф-1». Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 22 декабря оперативно-поисковым отделом в Черниговской области Управление по обслуживанию г. Киева, Киевской и Черниговской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины вместе с коллегами из Черниговского отдела полиции в рамках уголовного производства на основании постановления следственного судьи Деснянского районного суда проведен санкционированный обыск в одном из помещений на окраине Чернигова. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 10 грамм порошкового вещества белого цвета, похожего на психотропное вещество амфетамин, электронные весы и 300 граммов вещества растительного происхождения зеленого цвета, похожего на наркотическое средство каннабис. Другой находкой уже занимались взрывотехники, поскольку гражданин хранил у себя дома 2 корпуса гранаты «Ф-1», одна из них имела пыл УЗРГМ-2. Изъятое направлено на экспертизу в Черниговский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить откуда у молодого наркотики и боеприпасы.