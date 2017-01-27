В Чернигове муниципальная полиция — с апреля
В Чернигове муниципальная полиция начнет свою работу с апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Сейчас на официальном сайте городского совета уже размещено первое объявление о наборе сотрудников в муниципальной полиции, приняты первые заявления. Об этом отчитался депутатам начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицький сегодня во время заседания сессии городского совета. После обсуждения совет утвердил Программу обеспечения деятельности коммунального предприятия «Муниципальная полиция» городского совета на 2017 год. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет ориентировочно 2 миллиона 621 000 гривен из городского бюджета. Предельная численность работников — 22 человека. По словам Виталия Хрустицького, работников отбирать по конкурсу, учитывая физическую и психологическую подготовку претендентов. Он также отметил, что муниципальная полиция планирует активное сотрудничество с представителями средств массовой информации, совместные рейды с ними, чтобы люди сразу видели их работу, и призвал к сотрудничеству все общественные организации, среди приоритетов своей деятельности видят охрану общественного порядка. В Чернигове еще необходимо решение ряда организационных вопросов, в частности о наборе персонала и определения местоположения муниципальной полиции, а также юридическое закрепление за работниками муниципальной полиции права составлять протоколы. Депутаты городского совета приняли это решение 32 голосами «за». Как уже сообщалось ранее, коммунальное предприятие «Муниципальная полиция» создано решением городского совета от 30 ноября прошлого года. Главными аспектами деятельности муниципальной полиции являются: контроль за выполнением Правил благоустройства, обеспечения чистоты, порядка содержания и уборки уличных, дворовых территорий, парков, скверов и соблюдения тишины в общественных местах Чернигова, обеспечение выполнения законодательства в сфере экологической безопасности, борьба со стихийной торговлей, работа по профилактике правонарушений.