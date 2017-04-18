В Чернигове может появиться 4G
НКРСИ проведет тендер на частоты 4G в 12 областях. Регулятор завершил исследование частот в Украине Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение выдать на конкурсной или тендерной основе лицензии на пользование радиочастотным ресурсом с использованием радиотехнологии мобильной связи четвертого поколения (4G / LTE ) в 12 областях, а также Севастополе и Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Такое решение НКРСИ приняла на основании выводов и предложений, полученных по результатам выполнения научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения радиочастотного ресурса Украины и разработке предложений по внедрению системы мобильной связи четвертого поколения (4G / LTE). Лицензии будут выданы в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Винницкой, Сумской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях. Кроме того, лицензии будут выданы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Напомним, что ранее НКРС сообщала, что проведет 4G / LTE-тендер в диапазоне 2,6 ГГц до конца 2017 года.