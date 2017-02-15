В Чернигове мошенник «развел» бабушку на немалые деньги
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В черниговский отдел полиции обратилась 88-летняя женщина и сообщила о том, что 14 февраля около 2 часов ночи неизвестный под предлогом помощи внуку пострадавшей, который якобы попал в ДТП и которому якобы нужна операция, мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 20 000 грн, 700 долларов США и 200 евро. Их заявительница передала собственноручно по месту жительства. Об этом ЧЕline сообщил собственный источник. Приметы неизвестного: возраст около 30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, на голове кепка. Выездом СОГ ничего не изымалось.