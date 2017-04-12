В Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооружений
В Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооружений. Об этом сообщил заместитель черниговского городского головы Александра Ломако в комментарии под публикацией черниговца Дмитрия Тигранова в Facebook. «В Европе очень популярны различные парки миниатюр. Это особый вид музея под открытым небом, а котором демонстрируются уменьшенные копии архитектурных зданий и технических объектов. Было бы замечательно сделать что-то подобное в Чернигове, например, «Украина в миниатюре», где были бы представлены достопримечательности каждой области », — написал Дмитрий Тигранов. Александр Ломако отметил, что над этим вопросом уже работают, но детали разглашать он не стал. А значит, в Чернигове скоро может появиться новый туристический объект. Каким он будет — покажет время.