В Чернигове ликвидируют 5 автобусных маршрутов и 4 объединят
Согласно решению управления транспорта и связи городского совета, с 10 января сеть автобусных маршрутов города претерпевает определенные изменения. Ликвидируются автобусные маршруты: № 28 «Вокзал — ул. Тычины »№ 34« Вокзал — Завод «Автодеталь» № 38 «Вокзал — Сиверянка». Объединяются автобусные маршруты № 26 «ул. Еськова — Яцево »и № 32« ул. Волковича — технологический университет »в один — № 26« ул. Волковича — Яцево »Путь следования: ул. Волковича — ул. Михалевича — ул. Еськова — ул. Летная (Красногвардейская) — пр-т Мира — ул. Героев Чернобыля — ул. 77-й Гв. Дивизии -вул.1-го Мая — ул. Генерала Белова — ул. Пухова — ул. Доценко — ул. Рокоссовского — ул. Шевченко — ул. Кленовая — Яцево (до конечной). Автобусный маршрут № 26 «ул. Волковича — Яцево »будет обслуживать предприятие ГП« Пассервис »ОАО« Черниговавтосервис »автобусами вместимостью более 19 мест в количестве 16 единиц. Одновременно автобусный маршрут № 32 «ул. Волковича — Технологический университет »ликвидируется. Объединяются автобусные маршруты № 25 «Стоматполиклиника — Химволокно» и № 31 «ул. Одинцова — ул. Циолковского », в один — № 25« ул. Защитников Украины — Химволокно »Путь следования: ул. Защитников Украины — ул. Рокоссовского — ул. Шевченко — ул. Молодчего — пр-т Победы — пр-т Мира — ул. В. Чорновола (Войкова) — ул. И. Богуна — ул. Любечская — ул. Репкинская — ул. Днепровская — ул. Попова — ул. Текстильщиков — ул. Д. Самоквасова (Стахановцев) — ул. Циолковского — м-н «Астра» — Химволокно. Маршрут № 25 «ул. Защитников Украины — Химволокно »будет обслуживать предприятие ГП« Пассервис »ОАО Черниговавтосервис» автобусами вместимостью более 35 мест в количестве 14 единиц. Одновременно автобусный маршрут № 31 «ул. Одинцова — ул. Циолковского »ликвидируется. Вносятся изменения в схемы движения автобусного маршрута № 3 «Проспект Мира — Дачи (Киенка)» — он продолжается от пр. Мира до остановки «Эпицентр». Путь следования: с. Киенка — М. Коцюбинское шоссе — ул. И. Мазепы — пр. Победы — пр. Мира — ул. Киевская — ул. 77 Гвардейской дивизии — ул. 1-го Мая — ул. Белова — Эпицентр.