В Чернигове «кавказцы» угрожали взорвать заправку
26.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
На АЗС по улице Толстого позвонил неизвестный и предупредил, что подорвет заправку. Он представился Равилем и говорил с кавказским акцентом. Этот факт подтвердили в полиции города. Мужчина угрожал взорвать заправку, если ее сотрудница не отдаст ему долга в 10 000 гривен. Работники АЗС сообщили, что таких телефонных звонков было несколько. В последующие дни угроз больше не было. Правоохранители проводят проверку.