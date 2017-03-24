В Чернигове к 92-летнему больному не смогли попасть соцработники
24.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 24 марта в 10:45 в Службу спасения «101» обратилась социальный работник с просьбой открыть дверь квартиры по ул. Родимцева, которые по неизвестным причинам не может открыть ее подопечный — 92-летний мужчина. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Как выяснилось впоследствии, хозяину, который проживает сам, стало плохо и он упал на пол и не смог самостоятельно подняться. Оперативно на место происшествия прибыло отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения УДСНС Украины в Черниговской области. С помощью выдвижной лестницы через окно на третьем этаже один из спасателей попал в помещение и открыл входную дверь. Хозяина квартиры в лечебное учреждение забрала карета скорой медицинской помощи.