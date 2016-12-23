В Чернигове из ружья застрелился мужчина
В Черниговский отдел полиции 22 декабря обратился 30-летний житель Чернигова, который сообщил о том, что на территории автодрома у городской свалки обнаружил автомобиль ВАЗ-2121, красного цвета, в котором находится труп мужчины с огнестрельным ранением головы.
Об этом сообщил собственный источник. Рядом лежит ружье и предсмертная записка. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что 30-летний житель на собственном автомобиле ВАЗ-2121 около 14:00 приехал на автодром, находящийся у городской свалки на территории Новобелоуского сельского совета, где, имея с собой гладкоствольное ружье, зарегистрированное на его имя, находясь в автомобиле на водительском сиденье, выстрелил в ротовую полость. В результате выстрела мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. С места происшествия изъято ружье, iPhone-6, шариковую ручку, одну гильзу, четыре пустые пластиковые шприцы, стеклянную ампулу налбуфина, семь окурков сигарет «Парламент», мобильный телефон, банковскую карту «ПриватБанка». На переднем пассажирском сиденье лежала предсмертная записка, в которой мужчина просит считать виновным только его. Труп направлен в морг г.. Чернигова. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.