В Чернигове из гаража похитили колеса
10.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове неизвестные обокрали гараж по ул. Тычины. Об этом сообщил собственный источник. В полицию позвонила 30-летняя женщина. Она сообщила, что кража произошла в период с 1 марта по 17:00 8 марта. Вор проник в гараж, повредив навесной замок. Из гаража пропали четыре колеса с дисками. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты навесной замок, следы перчаток, след обуви. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.