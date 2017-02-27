В Чернигове из аптеки вор похитил ящик с благотворительными деньгами
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 25 февраля обратилась 26-летняя жительница города Чернигова, фармацевт, которая сообщила о том, что 25 февраля в 21:20 неизвестный мужчина, находясь в помещении аптеки № 140 по улице Шевченко открыто завладел сундуком для благотворительных взносов, в котором находились деньги в сумме около 600 гривен. Об этом сообщил собственный источник. Приметы неизвестного: рост 170-175 см, одетый в камуфляжную одежду, на голове капюшон. В 21:30 в Чернигове введен оперативный план «Спираль». Выездом следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия изъяты следы ткани. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК Украины.