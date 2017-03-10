В Чернигове ищут поставщика GPS-трекеров
Городской пассажирский транспорт Чернигова оборудуют системой GPS-навигации. Сейчас в городском совете проходит конкурс, на котором должны выбрать компанию, которая займется установлением GPS-трекеров. Участие в конкурсе принимают 6 предприятий, в том числе из городов Житомира, Киева и Чернигова. По словам начальника управления транспорта и связи горсовета Александра Бельского, после избрания победителя и заключения с ним договора за две недели, максимум за месяц, проект должны воплотить в жизнь. Как известно, система GPS-мониторинга внедряется в Чернигове для контроля за соблюдением условий договора с перевозчиками. Кроме того, горожане в онлайн-режиме смогут наблюдать за движением транспорта. Городской бюджет не несет расходов при установлении навигаторов.