В Чернигове исчез 16-летний подросток
17.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Подалюкы Сергея Романовича, 08.07.2001 года рождения, проживает г. Чернигов ул. Родимцева, 9/49, который 25 января 2017 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. ПРИМЕТЫ: на вид 15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые, на левой брови — шрам. Был одет: джинсы синего цвета, куртка темно зеленого цвета (возможно черная куртка с капюшоном), ботинки замшевые черного цвета. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, просим сообщить полиции по телефону 063-7006541 или «102»