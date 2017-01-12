В Чернигове хотят установить памятник мэру
На сайте Черниговского городского совета появилась электронная петиция, в которой предлагается установить бюст бывшему главе города Василию Хижнякову, с именем которого связано появление в Чернигове конца XIX века многих благ цивилизации (водопровод, электроосвещение, брусчатка и т.д.). В петиции, в частности, указано, что летом 1897 года в Чернигове было установлено два первых памятники. Оба они были уничтожены во времена революций, в конце концов, до наших дней остался постамент одного из них. На этом постаменте к осени 2014 стоял бюст Фрунзе. Поскольку сейчас указанный постамент, спроектированный академиком Марфельда, пустует, создавая неприглядный вид туристического центра города, предлагается провести его реставрацию с установкой в дальнейшем бюст уважаемом главе города Василию Михайловичу Хижнякову. Так будет отдана дань уважения одному из самых значимых градоначальников (как это принято во многих городах Европы) и сохранено 120-летнюю памятник градостроительства, не говоря уже о том, что город пополнится еще одной локацией на туристической карте.