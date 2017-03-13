В Чернигове хотят создать научно-исследовательский институт
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Во время торжеств по случаю 85-летия создания государственного научно-испытательного центра ВСУ высокопоставленные оценили вклад ученых в развитие украинской армии, а также промышленности на Черниговщине. Одним из предложений, прозвучавшее со сцены, было создание в Чернигове научно-исследовательского института, который работал бы на «оборонку». Базой для него может стать технологический университет. Единственный вопрос: когда от разговоров перейдут к делам?