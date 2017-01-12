В Чернигове грузовик застрял на заправке
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Водитель грузовика не смог самостоятельно выехать по заправке по улице Мазепы, где он пополнял запасы горючего. Поэтому ему пришлось вызвать спасателей, которые с помощью спецмашины вытащили фуру. Таких случаев в самом областном центре фиксируют ежедневно по несколько, сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. За минувшие сутки 5 раз выезжали помогать водителям. 3 раза — в Чернигове и 2 — на трассе Копти-Глухов-Бачевск. Коммунальщики города уверяют, что работают в две смены со всей имеющейся техникой.