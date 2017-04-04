В Чернигове грабитель покусился на ящик с благотворительными пожертвованиями
Нападающий ограбил черниговский магазин канцелярских принадлежностей, открыто завладев сундуком с благотворительными средствами и мобильным телефоном продавщицы. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. К вечеру 3 апреля по помощь в полицию обратилась продавец канцелярских магазина по улице Полуботка. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина из помещения магазина открыто завладел сундуком с благотворительными средствами и ее мобильным телефоном. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Оперативники установили и опросили свидетелей и очевидцев уголовного преступления. В городе был введен оперативный план «Спираль». В ходе проведения розыскных мероприятий полиция оперативно установила, что ограбление совершил ранее судимый житель Киевщины. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Мобильный телефон и часть денежных средств изъята и возвращена владельцу. Грабитель задержан в изолятор временного содержания согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Продолжается досудебное расследование.