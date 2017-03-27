В Чернигове газозаправка работала без разрешительных документов
Черниговской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту нарушений правил безопасности при эксплуатации объекта повышенной опасности, создает угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 272 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали выявленные нарушения при эксплуатации без разрешительных документов автомобильных газозаправочных пункта в г. Чернигове по ул. Мира. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления. Справка: Органами прокуратуры области по фактам нарушений правил безопасности при эксплуатации автомобильных газозаправочных пунктов в текущем году уже зарегистрировано 3 уголовных производства (ч. 1 ст. 272 УК Украины).