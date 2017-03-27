В Чернигове газозаправка работала без разрешительных документов

despravda | 27.03.2017 | Новости | Комментариев нет

Черниговской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту нарушений правил безопасности при эксплуатации объекта повышенной опасности, создает угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 272 ​​УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали выявленные нарушения при эксплуатации без разрешительных документов автомобильных газозаправочных пункта в г. Чернигове по ул. Мира. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления. Справка: Органами прокуратуры области по фактам нарушений правил безопасности при эксплуатации автомобильных газозаправочных пунктов в текущем году уже зарегистрировано 3 уголовных производства (ч. 1 ст. 272 ​​УК Украины).

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