В Чернигове есть столетний коттедж
25.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
На тихой улице Гончей есть особняк, построенный более века назад. Это дом автора всем известных черниговских архитектурных визиток. В частности сооружения, где находится областная библиотека имени Короленко но не менее колоритного «Дома с готической башней» — нынешнего выставочного зала Союза художников. Они построены по проекту архитектора и инженера Дмитрия Дмитриевича Афанасьева. Кстати, особняк на Гончей сводный также по его проекту. Правда, здание даже достопримечательностью не признано.