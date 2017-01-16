В Чернигове есть «Дом с куклами»
16.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Необычный дом располагается в микрорайоне Лесковица. А название свое он получил из-за скульптурки женских головок над окнами. Старожилы рассказывают, что у владельца дома — дворянина Чирьева — была красавица дочь, которая умерла очень молодой, поэтому отец решил увековечить ее изображение над окнами дома. Сохранились свидетельства, что на крыше здания когда-то тоже располагались фигурки — их называли «дедами». У особняка было электрическое освещение, для Чернигова XIX века было редкостью. В свое время здесь жил профессор Московской консерватории, пианист Евгений Богословский, в годы Второй мировой войны в здании расположилась явочная квартира, а сейчас проживают потомки известного историка Петра Добровольского.