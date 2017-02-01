В Чернигове есть дом с дурной славой
Здание, где сейчас располагается офис главного санитарного врача, обладает очень таинственную историю. Эту важную сооружение было возведено в 1880-х по заказу Исаака Маркельса — владельца крупнейшей в городе аптеки на Богоявленский, сына разбогатевшего в лотерею тряпичника Кальмана Маркельса. 1 сентября 1895 здесь обосновался Казначейский банк, переехав из здания на углу Гончей и Преображенской. После революционных событий, в 1918 году, здание ненадолго полюбил Замоскворецкий красногвардейский отряд, который повадился в Чернигов аж с Москвы устанавливать советскую власть, а с 1920-х здесь прочно осела Губернская чрезвычайная комиссия во главе с чекистом Биксоном. С тех пор за зданием закрепилось дурная слава: в огромных, оборудованных для банка подвалах, где во времена империи сохранялись ценные бумаги и золото, было устроено застенки. Это продолжалось и с преобразованием ВНК на НКВД. Говорят, что даже во времена войны эти «достоинства» дома были по достоинству оценены, однако уже гитлеровцами. От послевоенного времени и до сих пор здание вновь занимают мирные организации.