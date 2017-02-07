В Чернигове дальнобойщик погиб страшной смертью
В Черниговский отдел полиции 6 февраля обратился врач кареты скорой медицинской помощи о том, что у предприятия «ТВ-кабель» по улице Кольцевая, в автомобиле «Daf» обнаружен труп неизвестного мужчины со следами ожогов. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы был обнаружен труп 59-летнего жителя села Суслы Новоград-Волынского района Житомирской области. Установлено, что умерший, находясь в автомобиле, грелся газовой горелкой, в результате чего произошло задымление сиденья. После неудачных попыток потушить пожар мужчина выпал из автомобиля. По приезду кареты скорой помощи врач констатировал смерть. При осмотре трупа на верхних конечностях имеющиеся следы ожогов, следов насильственной смерти и борьбы не обнаружено, видимых телесных повреждений, кроме ожогов, не обнаружено. Труп был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. При осмотре места происшествия было изъято пенсионное удостоверение на имя умершего, видеозапись, папку с документами. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.