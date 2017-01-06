В Чернигове «Daewoo Nexia» врезался в «Ладу»
06.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Чернигове по ул. Циолковского в районе дома №11 А в 15 час. 44 мин. 5 января водитель автомобиля «Daewoo Nexia», выезжая с территории складов ЗАО «Оболонь», совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21112». В результате происшествия оба пассажира автомобиля «ВАЗ-21112» получили телесные повреждения и каретой скорой помощи были доставлены в Черниговскую городскую больницу №2.