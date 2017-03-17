В Чернигове «Daewoo Lanos» влетел в грузовик
17.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове на перекрестке улиц Апрельской и Галана в 13 часов 16 марта водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершила столкновение с автомобилем «МАЗ 5340», который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль «Daewoo Lanos» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с другим автомобилем «Daewoo Lanos», который двигался во встречном направлении. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия водитель автомобиля «Daewoo Lanos» получила телесные повреждения и госпитализирована в неврологическое отделение Черниговской городской больницы №2.