В Чернигове черновицкий писатель презентовал роман
08.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В культурно-художественном центре «Интермеццо» черновицкий писатель Максим Дупешко презентовал свой первый роман — «История, стоит целого яблоневого сада». Произведение о любви двух молодых черновчан, что началось во времена Второй Мировой войны. В романе автор проводит параллели между Второй мировой войной и противостоянием на Донбассе. По жанру это историческая драма. Максим Дупешко говорит, роман будет интересен мужчинам исторической составляющей произведения, а женщинам придутся по душе, конечно, романтика и отношения главных героев.