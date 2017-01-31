В Чернигове был Алексеевский пассаж
Пассаж (современным языком — торгово-жилой комплекс) занимал квартал параллельно улице Шоссейной (проспект Мира) и имел два входа — с Богоявленской (Шевченко) и Воздвиженской, напротив колокольни Хрестоздвиженськои церкви и двора отеля «Царьград» (ныне несуществующая часть улицы Родимцева). В отличие от классических сооружений этого типа, Алексеевский пассаж был маленьких размеров, одноэтажный и не имел перекрытия. Фактически, это была маленькая торговая улочка. Здесь действовали продовольственные и промышленные магазины Щелкановцев, мебельная мастерская Миланского, обувное ателье Дубинина и другие, а в 1910 году в пассаже появился синематограф «Экспресс». Здесь же в течение 1908-1915 годов располагалась редакция журнала «Крестьянин». После установления в городе большевистского режима пассаж практически не изменил назначение, однако теперь здесь продавалась только готовая продукция, а в зданиях Щелкановцев разместилась губнаробраза. Вход оставили только с Воздвиженской. Во время Второй мировой войны пассаж был полностью разрушен.