В Чернигове будут судить полицейских
Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий правоохранителями, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Как установлено следствием, в сентябре 2016 работники полиции при осуществлении охраны общественного порядка возле остановки общественного транспорта «Репкинская» в г.. Чернигове, превышая служебные полномочия, незаконно применили насилие и спецсредства в местного жителя, повлекшее легкие телесные повреждения. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлено для рассмотрения в суд. В соответствии с законом за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — до 3 лет.