В Чернигове будут снимать фильм о киборгах и Донецком аэропорте
26.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Украинский и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев собирается снимать на Черниговщине фильм «Киборги». По замыслу, это будет полнометражная художественная картина о Донецком аэропорте и борьбу за него. Кстати, под Киевом уже сводят нужны для фильма декорации аэропорта. Известно, что сцены с танковыми боями снимать на полигоне в Гончаровском. Также на Черниговщине съемочная группа будет работать на взлетно-посадочной полосе «запасного Черниговского аэродрома». Где — пока неизвестно. На своей странице в одной из соцсетей Госкино сообщает, что общая стоимость картины — 47000000 947,2 тысячи гривен. Взамен государство выделяет на картину 23 миллиона 973,6 тысячи гривен финансовой поддержки.