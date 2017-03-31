В Чернигове будут реконструировать здание для нового музея
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Управление капитального строительства Черниговского городского совета провело публичные закупки на реконструкцию помещения по ул. Музейная, 8, где планируется создание современного музея истории города Чернигова. Соответствующая информация размещена на сайте prozorro. Управление планирует провести проектно-изыскательские и опытно-конструкторские делать на общую сумму 168 000 гривен. Их будет проводить частное предприятие «Черниговагропроект», договор с ним заключен 22 марта 2017.