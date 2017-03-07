В Чернигове будет работать бесплатный флюорографический кабинет
07.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24 марта будет работать передвижной флюорографический кабинет. Граждане смогут бесплатно пройти обследование. Передвижной флюорографический кабинет будет размещен на территории Рынок «Полесье» (центральный рынок) 18-19 марта с 9.00 до 14.00 Рынок «Нива» 25-26 марта с 9.00 до 14.00 Флюорокабинет (флюоростанция) ул.Шевченко 43-А (Красный мост) 24 марта с 8.00 до 15.30 25-26 марта с 8.00 до 13.00 по информации коммунального лечебно-профилактического учреждения «Черниговский областной противотуберкулезный диспансер»