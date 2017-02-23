В Чернигове будет действовать Общество церквей и религиозных организаций
В Чернигове создан Общественный совет церквей и религиозных организаций при Черниговском городском голове. Распоряжение об этом подписал мэр Владислав Атрошенко 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Соответствующее решение о создании совета религиозных общин было принято во время встречи представителей всех религиозных конфессий с городским головой 16 февраля в городском совете. Тогда во время совместного совещания было согласовано, что наиболее острые вопросы современности в городе возможно и нужно решать светской и церковной власти совместными усилиями. Создан Общественный совет должен объединить усилия с нравственно-духовного возрождения общества, пропаганда семейных ценностей и решения проблем общества города социального и морально-психологического характера.