В Чернигове 78-летний дедушка захотел секса, но его «кинули»
08.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Пенсионер хотел вылечить импотенцию и снова почувствовать мужскую силу. Он заказал распиаренный по радио медицинский препарат. Перевел продавцу в течение прошлого года более 14 000 гривен. Однако после приема препарата желаемого эффекта дедушка до сих пор не почувствовал. Он решился и таки пошел в полицию и написал заявление на недобросовестного продавца. Эту информацию подтвердили правоохранители. Они начали проверку по данному факту, что квалифицируется как мошенничество. Однако доказать вину продавца будет непросто, ведь это потребует экспертизы, а то и не одной.