В Чернигове 26-летний мужчина совершил самоубийство
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 6 февраля обратился 21-летний житель Чернигова и сообщил о том, что его 26-летний брат пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил собственный источник. По словам мужчины, брат вроде еще жив. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия был обнаружен труп мужчины, который покончил жизнь самоубийством через повешение в петле. Видимых телесных повреждений, следов насильственной смерти и борьбы не обнаружено. Также были изъяты отрезок веревки. Труп был направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.