В Чернигове 128 участников АТО получили земельные участки
Сегодня, 26 января, на пленарном заседании 15-й сессии Черниговского городского совета 7-го созыва первого дополнительного вопрос был о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков гражданам — участникам АТО, участникам боевых действий, ветеранам войны и членам семей погибших участников АТО для индивидуального дачного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Как уже сообщалось ранее, в Черниговской городской совете 16 января путем жеребьевки распределили для участников АТО 128 земельных участков у садоводческого товарищества «Гудок» для индивидуального дачного строительства. Участники АТО до 12 января подавали соответствующие заявления в отдел обращений граждан городского совета. Списки претендентов, а также механизм жеребьевки обсуждались на нескольких заседаниях Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете. Всего было подано 425 заявок. В день жеребьевки после еще нескольких проверок члены Совета допустили к жеребьевке 350 человек. Остальные 75 человек были исключены из-за того, что они не были прописаны в г. Чернигове, имели статус участника боевых действий, но не имели подтверждения, что они являются участниками АТО. Также исключили фамилии тех, кто продублювався за того, что несколько раз подавал заявления на выделение земельного участка. В этот день автоматически без жеребьевки выделены для членов семей погибших участников АТО (2 участка), инвалидам I категории (2 участка), инвалиду второй категории (1 участок). Депутаты Черниговского городского совета сегодня на пленарном заседании утвердили список победителей жеребьевки. Согласно принятому решению, 128 земельных участков выделены участникам АТО, участникам боевых действий, ветеранам войны и членам семей погибших участников АТО для индивидуального дачного строительства у садоводческого товарищества «Гудок», ориентировочной площадью 0,0600 га. Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко предложил депутатам проголосовать за это решение как за основу, так и в целом. 38 депутатов проголосовали «за» это решение.