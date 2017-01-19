В черниговчанки из квартиры вынесли технику, обувь и деньги
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 18 января с заявлением обратилась 29-летняя жительница Чернигова. Она сообщила, что с 19:30 13 января по 15:40 18 января неустановленные лица путем повреждения балконных металлопластиковых дверей проникли в ее квартиру по месту жительства, откуда похитили холодильник, газовую плиту, утюг, фен, щипцы для волос, обувь, нетбук , денежные средства в сумме 200 долларов США. Об этом сообщил собственный источник. При осмотре места происшествия изъято: следы перчаток, следы ткани. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.