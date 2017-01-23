В Чернигов советуют приезжать с чесноком и серебряными пулями
Не каждый украинский город может похвастаться большим количеством легенд и мистических историй, связанных с населенным пунктом. В Чернигове ситуация другая. Этот город считается одним из центров православия и большинство легенд здесь связаны с религией, подземными монастырями и демонологией. Вашему вниманию статья под названием «Мистический Чернигов. Почему в город лучше ехать с чесноком и серебряным пулями », опубликованная на сайте« Фокус».
Древняя черниговская земля богата святынями. В городе около 20 церквей, и каждая из них особенная. Самые значимые сооружения находятся в историческом центре Чернигова — на Княжеском детинце. Здесь сохранился Спасо-Преображенский собор, где захоронен прах князя Игоря. С этого вала виднеется и Елецкий Успенский монастырь с Успенским собором, под которым находятся знаменитые пещеры. «Чернигов — город православный, это один из центров распространения христианства, — рассказывает Олег Герасименко, начальник отдела развития туризма Черниговской области. — Но каждому своё… Кто-то ищет в городе мистику, и всё же в первую очередь Чернигов привлекает людей своей историей». По его словам, четвёртая часть памятников домонгольского периода сосредоточена именно здесь: Спасский собор, Пятницкая церковь, Успенский собор Елецкого монастыря. Ну и одна из главных достопримечательностей княжеского города — Антониевы пещеры. Хотите верьте, хотите нет, но они даже более давние, чем подземелья Киево-Печерской лавры, утверждает Герасименко. Заложил святыню в начале XI века Антоний Печерский, один из основателей Киево-Печерской лавры. Вообразите себе, что весь пещерный комплекс состоит из четырёх ярусов — несколько этажей под землёй! Поражает и подземная церковь преподобного Феодосия Тотемского — храм высотой почти с трёхэтажный дом, также спрятанный глубоко под поверхностью. Особенно интересен нижний ярус пещер. В разное время археологи находили здесь усыпальницы и жильё монахов-аскетов. В Антониевых пещерах люди часто ощущают присутствие кого-то невидимого. Но туристы едут сюда не для того, чтобы любоваться архитектурной составляющей, они жаждут встретиться в Антониевых пещерах с призраком. Как рассказывают очевидцы, здесь можно увидеть привидение, которое напоминает силуэт человека в монашеской одежде. Он появляется в одном и том же месте — в подземном коридоре, который заканчивается тупиком. Есть также немало историй об особой энергетике Антониевых пещер. Люди, попавшие в пещеры, часто чувствуют себя как-то необычно, им кажется, что рядом находится кто-то невидимый. Нужно сказать, что пещеры эти были построены в месте удивительной силы, где в своё время находилось большое древнее языческое капище бога Перуна, — в Болдиных горах. Именно здесь до сих пор сохранился один из самых больших курганных могильников IX–XI ст., а в самом большом, в Гульбище, археологи обнаружили следы обряда кремации, меч и конскую сбрую огромных размеров. Ничего не напоминает? Да-да, считается, что именно в Болдиных горах находится место захоронения былинного героя Ильи Муромца. К сокровищнице черниговских подземелий относятся и подземные сооружения Елецкого монастыря, основание которых тоже связывают с Антонием Печерским. Под монастырём находится довольно большой комплекс, овеянный легендами. Именно с Елецким монастырём связана и самая жуткая история об украинском «дракуле» — черниговском меценате и полковнике-упыре Василии Касперовиче Дунине-Борковском. После его смерти в Чернигове стали происходить жуткие вещи. В полночь из ворот Елецкого монастыря выезжала карета, запряжённая вороными конями, а может, и чертями. Она несла ожившего Борковского в его имение над Десной. Там мертвец обходил свою усадьбу, пугая слуг и домочадцев, а перед рассветом он останавливался у старого колодца и исчезал, когда начинали петь петухи. Говорят, что когда решились вытащить из родового склепа гроб Борковского и открыли его, обозный лежал в нём, словно живой, а в его сжатых губах… дымилась трубка! Когда грудь упыря пробили колом, то в тот же день над городом прогремела страшная гроза, река вышла из берегов, затопив место захоронения, а вскоре с лица земли исчезли построенные на средства Борковского Воскресенская церковь и отреставрированный Спасский собор, церковь Петра и Павла и даже подаренный Елецкому монастырю драгоценный иконостас. Не зря всё-таки Елецкий монастырь стал местом съёмок первого и, пожалуй, единственного советского ужастика — фильма «Вий». А что же можно найти там сегодня? Сейчас на его территории находится женский монастырь! Вердикт: Собираясь в Чернигов, запаситесь мужеством, а также чесноком и серебряными пулями. В этом удивительном городе, который считается одним их христианских центров, мистики и дьявольщины хватило бы на парочку солидных высокобюджетных ужастиков.