В Бобровице сожгли почти полтысячи свиней
В г. Бобровица на свиноферме ООО «Рассвет», которая зарегистрирована по адресу: г. Бобровица, ул. М. Мольченко, 75 16 февраля продолжались мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с заболеванием сельскохозяйственных животных африканской чумой свиней. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. По состоянию на 6 часов. 17 февраля осуществлены мероприятия по умерщвления бескровным способом 453 голов свиней общим весом 33253 кг, начат процесс сжигания, который продолжается. Осуществлен обход 248 дворов в зоне надзора. С жителями г. Бобровица проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения карантина. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с заболеванием сельскохозяйственных животных африканской чумой свиней будут продолжены 17 февраля.