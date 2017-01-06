В Бобровице поймали троих грабителей, которые напали на жителя райцентра
Оперативники Бобровицкого отделения полиции разоблачили трех жителей одного из сел района, которые напали на жителя райцентра и отобрали у него личные вещи. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
4 января за помощью в полицию обратился житель Бобровицы и сообщил, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения и открыто завладели сумкой с обувью и мобильным телефоном «Samsung». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили в совершении жителей одного из сел Бобровицкого района, двое из которых уже привлекались к ответственности за кражи. У злоумышленников изъято мобильный телефон потерпевшего, является свидетельством их причастности к совершению преступления. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) — наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.